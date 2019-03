Dowie maakt trouwjurk van plastic afval: 'Ik schrok ervan, zoveel als we weggooien'

TILBURG -

Een kleurige bruidsjurk in de hal van verzorgingshuis Het Laar in Tilburg is sinds kort het fleurige toonbeeld van plasticverspilling. De trouwjurk is gemaakt van de plastic verpakkingen van incontinentiemateriaal. "Ik schrok zelf toen ik na een maand sparen zag hoeveel we hier anders weggooien", zegt Dowie van Ingen. In het kader van een duurzaamheidsproject in Het Laar bedacht de teamassistent dit creatief hergebruik van plastic.