Een trouwjurk van plastic afval: 'Ik schrok ervan, zoveel als we weggooien'

Het Tilburgse verzorgingshuis zit samen met vier verzorgingshuizen in Rotterdam in een energiewedstrijd. Die is opgezet door de Stichting Urgenda die Nederland duurzamer wil maken. "We zijn begonnen met pogingen om het energiegebruik te verlagen", zegt Marielle Frijters van Het Laar. "Gaandeweg werden we allemaal steeds enthousiaster en zo ontstond ook het idee om iets leuks te doen met het afvalmateriaal."



Dowie kwam met het idee voor een bruidsjurk. Hij verzamelde een maand lang alle plastic verpakkingen van het incontinentiemateriaal. "In een maand tijd had ik vier volle dozen plastic verzameld. Ik schrok van die hoeveelheid." Bewoners van Het Laar waren volgens Dowie zeer geïnteresseerd en wilden vooral weten waarom hij het plastic apart hield. "Het was mooi om te zien dat er bij de bewoners ook een bewustzijn ontstond dat je met plastic ook iets anders kunt doen dan weggooien."

Plastic bekertjes

Zijn bonte bruidsjurk is samengesteld uit de verschillende verpakkingen van het incontinentiemateriaal. "De roze delen in de jurk komen van incontinentiemateriaal voor dames. Ik heb ook plastic bekertjes gebruikt en voor de sleep voornamelijk blauwe vuilniszakken."

Of Het Laar met de bruidsjurk van Dowie ook een prijs gewonnen heeft wordt pas bekend gemaakt op 28 maart als de energiestrijd van Urgenda wordt afgesloten.