Marianne Vos zit 2,5 uur met Brabantse lijsttrekkers op de fiets: 'Een soort politieke speeddates'

De ene lijsttrekker kwam in een volledig wielertenue, terwijl de ander met hakken aan op de fiets stapte. "De een was wel een stuk enthousiaster op de fiets dan de ander. Daar zat wel wat verschil in. Er zijn ook niet heel veel meters gemaakt, maar het was wel leuk om op deze manier de standpunten van tien verschillende partijen te horen", zegt Vos.

Tekst gaat verder onder de video van BrabantSport.

'Heel belangrijk'

Vos leeft zelf voor haar sport, als veelvoudig kampioen is ze een voorbeeld voor velen. Maar de renster uit Babyloniënbroek kijkt verder dan het veld en de weg waar ze zelf op presteert. "Dit is natuurlijk een stukje promotie richting de verkiezingen, maar het is vooral ook promotie voor sport in het algemeen. Dat het op de politieke agenda komt en blijft staan."

Je kunt naar je buurman lopen en samen gaan sporten, maar er is meer nodig. "Faciliteiten, daarin kan de provincie een rol spelen. Sport is gewoon heel belangrijk. En dan gaat het niet alleen om topsport. Ook breedtesport is heel belangrijk. Voor het samenbrengen van mensen en voor de volksgezondheid", aldus Vos, die zich als lid van Team Brabant Sport inzet om sport hoog op de politieke agenda te krijgen. "Er is geen vast budget voor sport. Maar het is zo belangrijk, ik denk dat er een vast bedrag beschikbaar moet zijn."

Speeddate

Vos sprak met de lijsttrekkers over uniek sporten, talentontwikkeling, een duurzame toekomst voor sportverenigingen en vitaliteit en bewegen. Vos zat uiteindelijk 2,5 uur op de fiets, de politici een stuk korter. "Het was kort maar krachtig. Eigenlijk een soort speeddate, op de fiets. Een kwartier per partij. Het was erg leuk om het op deze manier te doen. Samen fietsen, zo kom je ook makkelijker in gesprek. Erg leuk."

Dat leken haar 'ploeggenoten voor een kwartier' ook te vinden. Naast het feit dat ze met bewondering naar Vos keken, zaten ze allemaal met een grote glimlach op de fiets. En het was natuurlijk weer een kans om hun ideeën over sport kenbaar te maken.