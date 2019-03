Hans was 28 jaar piloot, werd straatartiest en komt nu met kinderboek

Van piloot bij KLM naar straatartiest. De carrièreswitch van Hans Nordsiek (59) uit Bergeijk is even opmerkelijk als bijzonder te noemen. In zijn 'tweede leven' als artiest schreef Hans een kinderboek, met persoonlijke verhalen over zijn tijd in de luchtvaart. Het boek 'Piloot met de vijf strepen' werd donderdag gepresenteerd tijdens de honderdste verjaardag van de Nederlandse luchtvaart.

Piloot. Voor (veel) jongens een droombaan en dat was voor Hans niet anders. Hij werd in Amerika opgeleid tot piloot en kon daar vervolgens meteen aan de slag. Eerst vloog hij voor een crematorium, om as uit te strooien boven de Stille Oceaan. Ook heeft hij een tijdje rondvluchten gedaan met toeristen, om uiteindelijk piloot te worden bij KLM. Maar na een vliegcarrière van 28 jaar gooide Hans in 2000 het (vlieg)roer radicaal om.

Gewoon proberen

Hij stortte zich volledig op straattheater. "Eigenlijk had ik die skills helemaal niet in huis", vertelt Hans. Maar al doende leert men en dus trok Hans zijn clownspak aan. "Ik ging op een plein staan en in plaats van te acteren, bleef ik staan en keek ik gewoon naar wat er gebeurde. Op een gegeven moment kreeg ik een muntje in mijn hand gedrukt, terwijl ik stil stond en alleen met gezichtsuitdrukking bezig was."

Onder meer in New York, Madrid en Milaan vermaakte Hans voorbijgangers met zijn manier van straattheater. Maar in 2004, vier jaar na zijn opmerkelijke baanwissel, begon het idee voor een kinderboek te borrelen. Dat boek is er nu dus gekomen.

Wijze lessen

In het boek zijn de ervaringen van Hans als piloot gebundeld. Hij wil met het boek kinderen wat meegeven. "Groei als mens. Als je piloot wil worden, dan ben je er al een. Daarmee bedoel ik: als je dat wil, zit het al in je. Het boek is grappig, leuk en educatief. Er zitten wijze lessen in."