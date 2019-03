Man die vluchtte nadat 'speeltuinlab' werd ontdekt alsnog opgepakt in Etten-Leur

Het drugslab lag midden in een woonwijk.

De man die op de vlucht sloeg nadat het 'speeltuinlab' in Roosendaal werd ontdekt, is woensdagmiddag aangehouden op een industrieterrein in Etten-Leur. Het gaat om een 28-jarige man uit Dinteloord. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het drugslab dat dinsdag werd gevonden in een schuur bij een huis in de Voorstraat.

Bij een controle in Etten-Leur werd de verdachte herkend door agenten. Hij zat in een auto en was vermoedelijk onder invloed van drugs.

Mes en drugs

Toen agenten de auto wilden controleren greep de verdachte een van de agenten vast. Collega’s zetten pepperspray in en hielden de man aan. Een tweede inzittende is ook aangehouden. In de auto vond de politie een mes en drugs. De verdachte uit Dinteloord zit nog vast.

Het drugslab werd dinsdag opgerold in een schuur van een huis in de Voorstraat in Roosendaal. Het laboratorium lag middenin een woonwijk pal naast een speeltuin. Drie bewoners zijn bij die actie aangehouden: een vader (54), moeder (52) en hun 22-jarige zoon.

