Boerin Steffi zet zich in voor jonge talentvolle springruitertjes: 'Ik spring bij waar ik maar kan'

Behalve verliefde boerin is Steffi ook paardenfokker en paardenliefhebber. In die rol lanceert zij vrijdagavond een nieuw talentenplan op Indoor Brabant.

Het plan komt uit de koker van Piet Raijmakers. Hij is meervoudig springkampioen en heeft een eigen spring- en trainingsaccommodatie in Asten. Toen Piet jong was, kreeg hij hulp om zijn hoge niveau te halen en dat wil hij nu doorgeven.

Talentenplan

Het talentenplan geeft getalenteerde kinderen de kans hun springtalent te ontwikkelen, ook als hun ouders daar niet de financiële middelen voor hebben. Zij krijgen bijvoorbeeld de beschikking over een goed paard of ze worden gekoppeld aan een ervaren ruiter die hen gaat trainen.

Steffi is erg enthousiast, zowel over het plan als over Raijmakers. "Ik heb Piet nog op de Olympische Spelen zien rijden, ik ben fan! Toen hij met dit idee kwam, werd ik meteen enthousiast en wilde ik me daar graag voor inzetten."

Ambassadeur

Steffi is ambassadeur van het project. Ze zet haar bekendheid in om aandacht te vragen voor het plan, maar ze wil meer doen dan dat. "Ik ga bijspringen waar ik maar kan." Steffi zal ook aanwezig zijn bij de trainingskampen. Ze kan de kinderen vertellen over het fokken van de paarden, zodat zij snappen hoe een getalenteerd paard geboren wordt.

De jongeren zullen ook gevolgd worden op social media en ook daar ziet Steffi een rol voor zichzelf. "Ik weet natuurlijk hoe het is als je vanuit het niets ineens een camera voor je neus krijgt."

Zelf geen talentje

Steffi is opgegroeid tussen de spring- en dressuurpaarden en ze heeft zelf ook zeventien jaar lang gereden. Ze begon al toen ze nog maar drie jaar oud was. "Maar ik was helemaal geen talentje. Ik vond het wel leuk en heb destijds ook bij Piet gelest, maar uiteindelijk ben ik gestopt omdat ik niet goed genoeg was. Ik ben me gaan richten op het fokken van de paarden. Nu heb ik ook geen tijd meer om zelf te rijden."

Aanmelden

Het Team Piet Raijmakers Next Generation Talentenplan is er voor kinderen tussen de 12 en 14 jaar die het talent hebben om het NK Children te halen. Kinderen die denken dat ze in aanmerking komen, kunnen zich vanaf vandaag aanmelden. Op 1 april houden Piet en zijn zoon Joep een selectiedag.