't StemBuske: weten we wel waarop we stemmen?

"Je moet geen commentaar geven als je niet gaat stemmen, natuurlijk", vindt een vrouw die nog gauw een boodschap doet in winkelcentrum Heyhoef in Tilburg. "Mensen hebben dan commentaar als 'dit gebeurt er niet' en 'dat moet anders'. Ja, dan moet je gaan stemmen."

"Ik vind gewoon dat het erbij hoort", reageert een andere voorbijgangster als we haar vragen waarom ze 20 maart gaat stemmen. Maar wat de provincie precies doet, weet ze niet. "Ik weet het eigenlijk ook niet", reageert een vrouw.

Geen tijd of geen zin

"Ik snap ze wel. Voor veel inwoners is het een wat minder zichtbare bestuurslaag, samen met de waterschappen", reageert Julien van Ostaaijen. Hij werkt als bestuurskundige bij Tilburg University. "Om te weten wat die provincie precies doet, moeten veel mensen zich erin verdiepen en dat kost tijd. Daar hebben potentiële kiezers wat minder zin in of wat minder tijd voor."

Volgens Van Ostaaijen maakt dit de stap naar het stemlokaal een stuk groter. "Het kan ze doen besluiten dat ze niet gaan stemmen. Of ze stemmen met een landelijk motief, omdat ze voor of juist tegen het kabinet zijn."

Gewoon opheffen

"De landelijke verkiezingen krijgen toch altijd wat meer aandacht op tv en in de sociale media", reageert een jonge man. "Ik denk dat mensen die de landelijke verkiezingen vooral volgen, zich er verder niet in verdiepen. Ik denk dat zij niet zo snel gaan stemmen en er het nut ook niet van in zien."

"Misschien moeten we de provincie gewoon opheffen", oppert een man. "In België wordt daar over nagedacht. Als alles toch al landelijk wordt getrokken, waarom moet de provincie dan nog bestaan? Het kost alleen een hoop geld."

Vorig jaar deed Van Ostaaijen nog onderzoek naar de argumenten van mensen om wel of niet te stemmen. "Veel mensen die niet stemden, wisten niet wat die bestuurslaag nu precies doet. Ze zouden, naar eigen zeggen, wel gaan stemmen als dat wel bekend zou zijn. Er zouden dan dus meer mensen gaan stemmen."