Verkiezingsdebat van Omroep Brabant zaterdag LIVE te zien op app, site en televisie

EINDHOVEN/DEN BOSCH -

Nog een paar dagen, en dan mogen we naar de stembus. Weet je nog niet welk vak je rood gaat kleuren? En ben je benieuwd naar de standpunten en beloftes van de provinciale partijen? Kijk dan zaterdag 16 maart om 16.00 uur naar het verkiezingsdebat van Omroep Brabant. Via onze website en op televisie zie je hoe vijftien lijsttrekkers met elkaar in debat gaan.