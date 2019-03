Toch betalen voor overnachten in de Biesbosch door invoering van watertoeristenbelasting

Per overnachting in een van de jachthavens gaat de gemeente 1,18 euro per persoon per etmaal rekenen.

Eigenaren van bootjes en jachtjes van buiten de gemeente Altena, moeten toch gaan betalen als ze willen overnachten in de jachthavens van Werkendam of Hank. De nieuwe gemeente Altena voert nog dit jaar een zogeheten watertoeristenbelasting in. Per overnachting in een van de jachthavens gaat de gemeente 1,18 euro per persoon per etmaal rekenen.

Maar, nog geen jaar geleden stond de politiek op de achterste benen, toen het Parkschap entree wilde gaan heffen op recreëren in de Biesbosch. Nu voert diezelfde politiek wel een heffing in. “Dat vind ik een ongelukkige vergelijking”, zegt wethouder Hans Tanis van de gemeente Altena.

De watertoeristenbelasting heeft volgens Tanis niets te maken met de rel van van vorig jaar. “Vorig jaar was er een discussie over het al of niet betalen als een soort toegang tot de Biesbosch, dat is deze heffing absoluut niet”, zegt hij. “Dit is nadrukkelijk gekoppeld aan overnachtingen binnen de gemeente Altena.”

Geen entree, maar betalen ga je wel!

Als we de wethouder voorleggen dat vorig jaar geen lokale heffing betaald moest worden voor overnachtingen in de Biesbosch en nu wel, zegt hij dat die constatering juist is. “Dat klopt, maar dat is een onderdeel van de watertoeristenbelasting. Maar wij vinden het als gemeente alleszins redelijk dat je ook betaalt voor een hotelovernachting in de jachthaven, net zoals je ook een een hotelovernachting boekt.

Betrouwbare of onbetrouwbare politici?

Politici haalden vorig jaar keihard uit naar directeur Gerard de Baaij van het Parkschap, die betaald recreëren voor de Biesbosch wilde invoeren. Anno 2019 lijkt de politiek een ommezwaai te maken. Hoewel een andere regeling, moet een bepaalde groep toch gaan betalen voor recreëren in de Biesbosch.

Zorgt dit voor scheve gezichten? "Nee, daar ben ik niet bang voor en het college ook niet. Wij vinden dat de invoering van een watertoeristenbelasting redelijk is en dat het een redelijk bedrag is dat we in rekening brengen.”

