Justitie wil man die EMTÉ-supermarkten overviel zes jaar achter de tralies

BREDA -

Als het aan de officier van justitie ligt moet een 49-jarige man uit Enschede zes jaar de cel in voor een gewapende overval op EMTÉ-supermarkten in Loon op Zand en Wijk en Aalburg in 2015. Ook moet hij een schadevergoeding aan de slachtoffers betalen, bleek vrijdag in de rechtbank van Breda.