Explosie bij huis in Eindhoven, bewoners blijven ongedeerd

De getroffen woning in de Zilvermeeuwlaan. Foto: SQ Vision

EINDHOVEN -

In de Zilvermeeuwlaan in Eindhoven heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie voorgedaan, aldus de politie. Het getroffen huis zou van de broer van de geliquideerde drugshandelaar Aran de Jong zijn.