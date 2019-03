Ruim 100 Sabic-medewerkers in Bergen op Zoom houden werkonderbreking voor betere cao

De medewerkers vinden de drie procent loonsverhoging die het bedrijf biedt veel te weinig en vinden steun bij de bonden. Sabic - de Saudi Basic Industries Corporation - heeft volgens vakbond FNV twee recordjaren achter de rug, waarbij de wereldwijde winst neerkomt op 78.000 dollar per werknemer.

Opgewarmde prak

Paul Smink, bestuurder FNV Procesindustrie: "De eerste actie is een feit. De directie heeft veel tijd gehad om zich te bezinnen, maar begint nu te drammen door dezelfde prak op te warmen. De medewerkers eisen een loonbod dat past bij Sabic en hun winsten en daarom gaan ze voor het eerst actievoeren."

De werknemers willen een loonsverhoging van vijf procent. Daarnaast eisen ze maatregelen om de hoge werkdruk terug te dringen, bijvoorbeeld door een generatiepact waarbij ouderen eerder kunnen stoppen met werken en jongeren in vaste dienst komen. De derde eis is meer rechtszekerheid voor uitzendkrachten, na negen maanden moeten ze automatisch vast in dienst komen.



Sabic Innovative Plastics maakt in Bergen op Zoom kunststofkorrels, -platen en –films. De cao geldt voor ongeveer negenhonderd werknemers.