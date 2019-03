Das gespot in centrum Oosterhout: 'Hij liep tegen de ruit op, we hoorden een klap'

Hij moest even goed kijken. Zag Robert Kappert dat nou goed, toen hij vrijdag om negen uur bij 'zijn brillenwinkel' in het centrum van Oosterhout aankwam? Deze opticien had geen bril nodig, er zat echt een das voor de deur. Het dier knalde tegen de ruit op, om daarna rechtsomkeert te maken. Een bijzondere waarneming, volgens kenners. Dassen houden eigenlijk van rust en beschutte plaatsen, zaken die ze in een stadscentrum niet vinden.

"Mijn collega's hebben het dier ook gezien, het was een verrassing voor ons allemaal", vertelt Robert. "Wij zitten in de oude pastorie en hij probeerde door de grote glazen pui te komen. We hoorden een grote 'boenk', toen is hij weggerend." Robert maakte enkele foto's van de das, die veertig tot vijftig centimeter lang is.

Boswachter Jacques van der Neut is verrast als hij van de waarneming hoort. Dassen zie je overdag sowieso niet snel. "We zien ze in de Biesbosch ook nooit, maar dankzij wildcamera's weten we dat ze er zijn. We hebben vorige week nog beelden gemaakt."

Verdwaald huisdier?

Dassen kunnen een flinke afstand afleggen, maar Van der Neut denkt dat het exemplaar dat de opticien zag een verdwaald huisdier was. "Mensen hebben tegenwoordig de meest bijzondere huisdieren. Dassen zijn mobiel, maar ik kan me niet voorstellen dat deze uit de Biesbosch of een ander natuurgebied komt. Dassen hebben drie zaken nodig: voedsel, rust en dekking. Die laatste twee zaken zullen ze in een stadscentrum niet vinden. Waarschijnlijk is de das dus bij iemand weggelopen of op straat gezet."

Mensen die een das zien, kunnen die waarneming doorgeven bij de Stichting Das en Boom. Daar was niemand bereikbaar die kon vertellen of er meer meldingen uit Oosterhout zijn gekomen.