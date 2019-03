Vingervlugge eSporters kunnen bij vereniging hun sociale contacten ophalen

Het imago van gamers hangt vaak samen met donkere zolderkamertjes. Een stoffige plek waar ze in hun eentje met een computermuis zwiepen of op het toetsenbord ratelen. Op Strijp-S in Eindhoven is nu de mogelijkheid om in clubverband de krachten te meten en af te rekenen met het beeld van de eenzame eSporter.

Of gamen een echte sport is? Natuurlijk, zeggen ze bij de kersverse eSportvereniging in Eindhoven. "Als je schaken een denksport noemt, dan is gamen dat ook." Volgens Rick Dennings, een van de initiatiefnemers, is het hoog tijd dat er ook een vereniging komt voor eSporters. "Net zoals je je aan kunt sluiten bij een voetbal- of tennisclub om je hobby met anderen te beleven."

Eerste eSportvereniging

Rennings heeft, samen met Bas van Helmondt en Koen Bronswijk, deze week een ruimte geopend op Strijp-S. Ze verwachten dat hun eSports Center een schot in de roos is. "In Azië en de Verenigde Staten zijn eSports Centers heel normaal. Je vindt ze overal. Europa blijft in dat opzicht achter. Wij zijn waarschijnlijk nu een van de voorlopers. Misschien wel de eerste eSportvereniging van Nederland", denkt Koen.

Het idee voor een eSports Center is een beetje uit nood geboren, bekent Rick. "Bas en ik zitten vaak bij elkaar om te gamen. Binnenkort is mijn vriendin klaar met haar studie en willen we gaan samenwonen. Dan is er geen ruimte meer om de hele avond samen te gamen met Bas."

Teamkamers

Met zijn tweeën vroegen ze Koen erbij en gingen ze op zoek naar een ruimte om te gamen. Van een eenvoudig 'kantoortje of zo' groeide het uit tot een groots plan op Strijp-S. Het eSports Center is bepaald geen donker zolderkamertje Integendeel, de ruimte is open en licht en de beeldschermen staan toegankelijk opgesteld.

Er zijn vijf huiskamertjes waar kleine gezelschappen zich kunnen meten op de Playstation, Xbox of Nintendo Switch. Verderop zijn twee teamkamers waar gamers zich kunnen verenigen achter het beeldscherm. Er zijn genoeg games voorhanden, zoals League of Legends, Fortnite, Mario Kart en FIFA 19.



Gespreksstof

Het drietal ziet hun eSports Center als ontmoetingsruimte waar gamers gezellig en vereend terecht kunnen. Waar ze teams kunnen vormen, samen trainen en gaan deelnemen aan competities. Het is de bedoeling om een kleine kantine in april te openen. "Gamen levert genoeg gespreksstof op. Dan is het leuk om daarover in clubverband te kunnen praten", vindt Rick. Het lidmaatschap gaat dertig euro per maand kosten en voor de minder vaste bezoeker ligt een dagpas klaar vanaf 7,50 euro.