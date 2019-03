Tikkie, jij bent 'm! Fatim Bah wint WK tikkertje: 'Ik tril nog steeds' [VIDEO]

In het Mandemakers Stadion werd vrijdag de Waalwijkse Kampioenschap (WK) tikkertje georganiseerd. Winnares Fatim Bah kon haar ogen niet geloven toen ze de beker in ontvangst mocht nemen. Met het WK tikkertje wordt de Week voor de Gezonde Jeugd afgesloten die in het hele land werd georganiseerd.

"Snel rennen, dat was mijn strategie. En verder gewoon doorgaan en niet echt nadenken", vertelt Fatim Bah, winnares van het WK tikkertje. In haar handen draagt ze een glimmende, gouden beker die qua grootte bijna de helft van haar lichaamslengte beslaat.

"Ik had het zelf niet verwacht. Ik tril ook nog steeds. Deze trofee komt in mijn kamer. Of misschien beneden in de trofeekast."

'Fit voelen en gezond voelen'

De Waalwijkse Kampioenschap (WK) tikkertje is niet de enige activiteit die vrijdag werd georganiseerd. In het hele land zetten jongeren zich afgelopen week in tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd. "Dit was voor ons de afsluiter", zegt ambassadeur en presentatrice Ingrid Jansen.

"Ik denk dat het voor elk kind belangrijk is dat de mogelijkheid er is om te kunnen bewegen. We weten allemaal hoe fijn het is om jezelf fit te voelen, om jezelf gezond te voelen en hoeveel consequenties dat heeft."