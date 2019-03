Opnieuw overval in winkelcentrum Woensel en deze keer is Casa het doelwit

Woonwinkel Casa in Winkelcentrum Woensel in Eindhoven is vrijdag getroffen door een overval. Het winkelcentrum is laatste tijd vaker het doelwit geweest van overvallers.

De overval vond rond kwart over zes plaats. Volgens de eerste melding die bij de politie binnenkwam, zou het gaan om één overvaller met vermoedelijk een vuurwapen. Het gaat om een negroïde man die 1,85 meter groot is. Hij droeg een muts met nep-rasta haar. De overvaller had een zwarte jas aan en droeg een zwarte rugzak.

De man ging er te voet vandoor met geld. Het is niet bekend hoe groot de buit is. Volgens omstanders in het winkelcentrum is het opvallend dat er een half uur na de melding slechts één agent bij Casa aanwezig was. De politie lijkt zich te concentreren op de direct omgeving en surveilleert met wagens om de overvaller op te pakken.

Casa is een winkel in interieur-, tuin en huishoudelijke artikelen. Daders wisten Winkelcentrum Woensel de laatste tijd vaker te vinden. De Jumbo was recent al getroffen. Ook de Primera en bloemenwinkel De Bloemist werden afgelopen maanden overvallen, allebei op donderdag 21 februari.

