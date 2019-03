Harrie is 'een blij ei' en de mooiste hond van Brabant

Harrie is een echte Italiaanse verleider. En een enorme lobbes. Het hondenras, afkomstig uit Sicilië en zuidelijk Italië, staat bekend als betrouwbaar en sportief. Voor Suzanne bestaat er geen beter maatje, haar vriendin Lindie natuurlijk uitgezonderd.

Ze haalde Harrie als kleine pup van negen weken in huis. Inmiddels heeft het hondje al heel wat voederbakken verorberd en is intussen uitgegroeid tot een ontzagwekkende gestalte. "Volgens de standaard van het ras is Harrie net iets te groot. Zijn schofthoogte is 73 centimeter", zegt Suzanne.

Geen centenbak

Harrie heeft nog een ander manco. Hij is eigenlijk te perfect. Suzanne: "Normaal staat de Cane Corso bekend om zijn lichte onderbeet, zeg maar zijn centenbak. Maar mijn hond heeft een perfect schaargebit."





Harrie, de Italiaanse verleider (foto: Suzanne de Wit)

Gecastreerd

Voor het baasje de reden om de schaar in Harrie te laten zetten. De tweejarige reu is gecastreerd en zal geen prachtige nakomelingen achterlaten op deze wereld. Maar de hond van Suzanne kan wel eeuwige roem vergaren op het Animal Event in De Beekse Bergen. Daar wordt 5 mei de mooiste hond van Nederland gekozen.

Volgens Suzanne kan Harrie de concurrentie zeker de baas. Hij kreeg bij de provinciale voorverkiezingen van alle honden uit het land de op één na meeste stemmen. Misschien ligt dat volgens haar ook een beetje aan de filmpjes die Suzanne online zet. "Daarop kun je zien dat hij echt kan praten."

Overleden broer

Harrie is een opvallende naam voor een hond, toch? "Hij is vernoemd naar mijn broer Harold. Die is vijf jaar geleden overleden. We noemden hem in onze kindertijd altijd Harrie. Nu heb ik hem toch nog een beetje bij mij."

Suzanne is behalve hondenliefhebber ook beroepsmatig met huisdieren bezig. Sinds 2007 heeft ze een eigen hondenuitlaatservice. Als pup huppelde Harrie al met de andere honden rond. Nee, geen lange riemen met trekkende, hijgende viervoeters. "Ik mag van een boer uit de buurt gebruik maken van zijn bos. Daar hebben de honden ongeveer anderhalve hectare de ruimte om te rennen. En Harrie is op die momenten echt 'een blij ei'."