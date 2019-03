Dit doen Brabantse politici als ze niet aan het werk zijn

"Ja, wat doe ik in mijn vrije tijd? Politiek is eigenlijk mijn hobby." Een veelgehoord antwoord als wij de lijsttrekkers opbellen met de vraag wat zij eigenlijk doen als ze niet aan het werk zijn. Maar is er dan helemaal niets wat de politici doen om te ontspannen?

Ja, Netflix kijken. Het meest gehoorde tweede antwoord. Maar na wat aandringen en doorvragen komen we erachter dat het leven van Brabantse politici verder rijkt dan het provinciehuis.

Sportief

Wat blijkt? Er staan een hoop sportievelingen op de kieslijst voor 20 maart. Vijf lijsttrekkers noemden sport als hobby. Wielrennen is topfavoriet (bijvoorbeeld bij Christophe van der Maat van de VVD en Hermen Vreugdenhil van ChristenUnie/SGP).

Wandelen wordt ook vaak genoemd, bijvoorbeeld door Hagar Roijackers van GroenLinks. Jan Frans Brouwers van 50Plus staat regelmatig op de tennisbaan. Wim van Overveld van Ouderen Appèl - Hart voor Brabant is zelf niet sportief, maar al wel 40 jaar voorzitter van een gymnastiekvereniging.

Dieren

Huisdieren zijn er ook genoeg om te aaien terwijl er een film gekeken wordt. Denk bijvoorbeeld aan de twee teckels van Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren en aan kat Pluisje van Stijn Smeulders van de PvdA.

Verdere hobby's zijn schilderen (Jolanda van Hulst van de Senioren Partij), tuinieren (Wil van Pinxteren van Lokaal Brabant), bordspelletjes doen (Laurens van Voorst van Code Oranje), historische plekken bezoeken (Alexander van Hattem van de PVV) en fotograferen (Maarten Everling van de SP).

Koffie en thee

Marianne van der Sloot van het CDA drinkt graag koffie in een van de horeca in Den Bosch en Anne-Marie Spierings van D66 doet niets liever dan naar heavy- en black metalmuziek luisteren. Tot slot drinkt Khalid El-Kouazi graag thee samen met vrienden en familie.

De hobby's van Eric de Bie van Forum voor Democratie blijven een mysterie. Hij deed als enige lijsttrekker niet mee aan het verkiezingsdebat van Omroep Brabant.