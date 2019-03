Rico Verhoeven en Dick Jaspers krijgen hoogste onderscheiding in Brabant

Brabant is twee ereburgers rijker. Kickbokser Rico Verhoeven en driebander Dick Jaspers kregen zaterdagmiddag de Provinciepenning. Deze penning is de hoogste onderscheiding die de provincie uitreikt.

Rico Verhoeven en Dick Jaspers kregen de Provinciepenning op basis van hun prestaties in de sport. Rico Verhoeven is wereldkampioen kickboksen. Dick Jaspers werd in 2018 wereldkampioen driebanden.

Op de kaart

De onderscheiding werd uitgereikt door Commissaris van de Koning Wim van de Donk. Beide sporters hebben Brabant nationaal en internationaal op de kaart gezet, vindt de provincie.

Rico Verhoeven, geboren in Bergen op Zoom en woonachtig in Halsteren, veroverde in 2014 de wereldtitel kickboksen en wist die acht keer te behouden. Dick Jaspers uit Sint-Willebrord veroverde meerdere malen de wereldtitel in het driebanden.

Superster en The King

Dick Jaspers wordt door de provincie omschreven als een topsporter die in China een ‘superster’ is en in Korea zelfs niet meer over straat kan.

Rico Verhoeven draagt de bijnaam ‘The King of Kickboxing’ en doet er alles aan om de sport een positief imago te bezorgen.