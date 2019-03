Geen treinen maandagochtend, maar niet getreurd: geef je op voor de Omroep Brabant-taxi!

De treinen vanuit Eindhoven rijden maandagmorgen vanaf zes uur ruim een uur niet. Treinpersoneel gaat namelijk 66 minuten lang in staking uit onvrede over de pensioenleeftijd.

Ben jij hier de dupe van en zit je met de handen in het haar? De Omroep Brabant-taxi helpt jou om van A naar B te komen. Dus: zoek jij nog een ritje maandagochtend (binnen Brabant) en vind je het niet erg om in beeld te komen? Stuur dan even een mailtje naar social@omroepbrabant.nl.