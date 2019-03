Verwarmingsketels van Agpo Ferroli uit Breda zijn mogelijk ‘levensgevaarlijk’

In Nederland hangen volgens deskundigen ongeveer 150.000 oudere cv-ketels van het merk Agpo Ferroli uit Breda die mogelijk ‘levensgevaarlijk’ zijn. Het gaat om verwarmingsketels van de typen Econpart, Ultima, Megadens en Megalux die voor 2011 zijn geproduceerd. Het tv-programma Kassa besteedt zaterdagavond aandacht aan de onveilige ketels. Ook het bedrijf Agpo Ferrol geeft tekst en uitleg in het programma.



Volgens het tv-programma zouden er al meerdere woningbranden zijn ontstaan door deze cv-ketel. Het onderhoudsbedrijf Breman meldt dat er mogelijk al duizenden toestellen oververhit zijn geraakt en zijn gesmolten, met het gevaar van een woningbrand. “De veiligheid van dit toestel is onbeheersbaar en goed onderhoud kan deze problemen niet voorkomen”, stelt het bedrijf.



Vervangen

Ook technisch onderzoeker Petter Coppens en emeritus-hoogleraar Veiligheid en Rampenbestrijding Ben Ale zijn deze mening toegedaan. “Het is als een kartonnen doos waarin je een vuurtje stookt.”

Volgens de deskundigen moeten alle 150.000 ketels vervangen worden. Zij adviseren de ketel tot die tijd uit te schakelen tijdens de nacht en als er niemand thuis is.



Verstopte warmtewisselaar

De problemen ontstaan door een verstopte warmtewisselaar. Dat komt doordat mensen te zuinig willen stoken. Er ontstaat warmtestuwing in de warmtewisselaar en vervolgens smelt het aluminium eromheen. Naarmate de ketels ouder worden neemt het risico op brand alleen maar toe.



De problemen met deze ketel zijn in 2009 voor het eerst gemeld bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Fabrikant Agpo Ferroli heeft destijds verbeteringen doorgevoerd. Het Bredase bedrijf laat in een reactie weten zich niet in de problemen te herkennen en stelt dat de problemen zich allen bij slecht onderhoud voordoen. Het bedrijf geeft zaterdagavond in de uitzending van Kassa tekst en uitleg.