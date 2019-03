Meerderheid partijen: Eindhoven Airport mag niet groeien

Vijftien partijen gingen zaterdag met elkaar het debat aan over verschillende stellingen in een door Omroep Brabant georganiseerd debat in aanloop naar de verkiezingen. Eindhoven Airport moet ruim baan krijgen om te groeien, luidde een van derde stellingen. In eerste instantie was alleen Khalid El-Kouazi van DENK het eens met deze stelling, later veranderde ook Alexander van Hattem van de PVV van podium en gaf de partij er steun aan. "Ik ben blij dat de PVV bij ons is aangesloten", reageerde de voorman van DENK.

"We vinden dat we een eerlijke boodschap moeten verkondigen. Niet voor 20 maart zeggen dat je tegen groei bent en na die datum draaien", gaf hij een sneer naar de politici die tegen groei van de luchthaven zijn.



Klachten

"Eindhoven Airport is groot genoeg," zei Jolanda van Hulst van Senioren Brabant. 'Er moet niet meer overlast komen. Pas als er vliegtuigen zijn met minder overlast en minder lawaai, mogen er meer vliegbewegingen komen."

"Wij zijn optimistisch over de toekomst van Eindhoven Airport, bedrijven innoveren in stillere vliegtuigen. Maar voorlopig willen we geen ruim baan geven aan het vliegveld", zei Anne-Marie Spierings van D66.



Vluchtroutes optimaliseren

"De partijen die nu tegen uitbreiding zijn, zijn allemaal mensen die de hele wereld over vliegen. De Brabantse burgers willen betaalbaar met het vliegtuig op vakantie kunnen", zei Van Hattem namens de PVV. "We moeten de vluchtroutes wel optimaliseren en aanpassen op de locaties van de woningen, maar je moet wel kunnen blijven vliegen."



Wie vindt dat de grenzen van de groei nu al bereikt zijn? Meerdere vingers gingen de lucht in, van Jan Frans Brouwers (50PLUS), Van Hulst (Senioren Brabant), Laurens van Voorst (Code Oranje), Marco van der Wel (Partij voor de Dieren), Stijn Smeulders (PvdA), Marianne van der Sloot (CDA) en Hermen Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP).

"Voor ons is de grens nu nog niet bereikt", zei Van der Maat namens de VVD. Hij wil zijn plek op het 'tegenpodium' nuanceren. "We hebben heel veel vertrouwen in het proces dat nu loopt met Pieter van Geel. Laat vooral de omwonenden nu spreken. Als er betere bestemming en schonere kisten komen en iedereen vindt dat er groei kan komen, dan geven wij daar steun aan."

Oud-staatssecretaris Van Geel is door het kabinet ingehuurd als verkenner om te kijken of groei van de luchthaven mogelijk is en onder welke voorwaarden. Hij moet de neuzen in de regio dezelfde kant op zien te krijgen. Half april moet zijn onderzoek klaar zijn.