Twee bijzondere fragmenten uit het debat: PVV en DENK zijn het roerend eens

Normaal zijn ze als water en vuur, maar zaterdagmiddag waren PVV en DENK het eens roerend met elkaar eens. Eindhoven Airport mag groeien, vinden de twee partijen. Khalid El-Kouazi van DENK stond even alleen op het podium, maar al snel realiseerde Alexander van Hattem van de PVV zich dat hij verkeerd was gaan staan (bij de tegenstanders van groei) en hij maakte de oversteek. Daardoor stonden de twee heren die normaal elkaars bloed wel kunnen drinken, samen op één podium tegenover dertien tegenstanders van groei.

Christophe van der Maat (VVD) en Alexander van Hattem van de PVV kregen tijdens het debat over het klimaat bijna ruzie. Van der Maat was het zat dat de PVV'er hem steeds onderbrak. "Het is geen wedstrijd wie het hardst kan schreeuwen. Kun je me even uit laten praten? Misschien is er nog een derde podium voor jou. Dat is schreeuwen, maar dat doen we hierbuiten", beet van der Maat zijn politieke tegenstander toe.