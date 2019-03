LIVE: NAC-fans nemen de benen na vierde Utrechtse goal, afgang voor hekkensluiter

TUSSENSTAND NAC - FC Utrecht: 0-4

NAC wist dat het moest komen en deed dat ook de eerste minuten. Na een fel begin kreeg Mitchell te Vrede de eerste kans van de wedstrijd, maar de spits van NAC kon een voorzet van Mikhail Rosheuvel niet binnen koppen. Na die kans nam Utrecht het heft in handen en zette de ploeg van trainer Dick Advocaat de Bredase hekkensluiter onder druk.

Na een zwak eerste kwartier, kroop NAC wat uit de schulp. Maar de ploeg van trainer Mitchell van der Gaag moest ook wel, aangezien concurrent De Graafschap op dat moment met 0-3 voor stond op bezoek bij SC Heerenveen. NAC kreeg een kansje via Te Vrede en een gevaarlijke corner, maar dichterbij kwam de hekkensluiter nog niet bij het doel van Utrecht-goalie David Jensen. Menno Koch was nog het dichtst bij de openingstreffer, maar de aanvoerder van NAC kopte een hoge bal van dichtbij over het doel.

Utrecht kreeg de gehele eerste helft nagenoeg geen noemenswaardige kansen, maar had wel het betere van het spel. Toch kwamen de Domstedelingen op voorsprong na 35 minuten, toen spits Bahebeck vrij kon inkoppen bij de eerste paal. Dorian Dervite was de Franse spits helemaal kwijt, waardoor NAC dus toch nog voor rust een tegengoal moest incasseren.

Veel NAC-fans gingen in de 43ste minuut al wat te drinken halen, maar die miste de tweede Utrecht-goal. Bahebeck werd gevloerd door Van Anholt en scheidsrechter Manschot wees naar de stip. In de herhaling was echter moeilijk te zien of de rechtsback van NAC de Utrecht-spits wel raakte. Uiteindelijk mocht de penalty genomen worden en die werd koel benut door Simon Gustafson.

Na rust werd de wedstrijd nog binnen tien minuten in het slot gegooid. Uit een corner kopte Willem Janssen de 0-3 tegen de touwen, waarna het publiek van NAC van zich liet horen. De aanhang zong meermaals 'schaam je kapot', richting de spelers en technische staf van NAC. Dat werd even later nog harder geroepen toen Utrecht ook de vierde treffer kon binnenschieten. Bahebeck mocht geheel vrijstaand zijn tweede van de avond noteren en na die goal leek het erop dat een aantal fans het genoeg vonden en vroegtijdig vertrokken.