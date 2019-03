Willem II gaat tegen Feyenoord voor eerste stunt in De Kuip [LIVE]

Dit seizoen speelt Willem II nog twee keer in De Kuip. Op 5 mei staat de bekerfinale tegen Ajax daar op het programma, zaterdagavond neemt de Tilburgse ploeg het daar in de competitie op tegen Feyenoord. Zit er een stunt in voor de ploeg van Adrie Koster? Tussenstand: 0-0.

Als stadionspeaker Peter Houtman de tegenstander van de avond aankondigt klinkt er meteen gejuich in het volle uitvak. "Ik kan er niet omheen, het is bekerfinalist Willem II." De Tilburgse club wordt in Rotterdam gesteund door de trouwe supporters die de club dit seizoen overal volgen.

Met de steun van de fans hoopt Willem II te stunten tegen Feyenoord, de huidige nummer drie van de eredivisie. Alleen Fortuna Sittard was dit seizoen in de competitie te winnen van Feyenoord in De Kuip. In eigen huis pakte Willem II eerder dit seizoen een puntje, het werd 1-1 in Tilburg.

Opstelling

In Rotterdam heeft Koster geen wijzigingen in zijn 'VIP-voorhoede' aangebracht. Marios Vrousai, Alex Isak en Vangelis Pavlidis staan aan de aftrap. In de verdediging en op het middenveld zijn wel veranderingen, de van een schorsing terugkerende Freek Heerkens dwingt Damil Dankerlui naar de bank. Vurnon Anita heeft een basisplaats omdat Pol Llonch ontbreekt door een blessure.