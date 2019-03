Willem II op voorsprong in De Kuip, stunt in de maak tegen Feyenoord [LIVE]

Dit seizoen speelt Willem II nog twee keer in De Kuip. Op 5 mei staat de bekerfinale tegen Ajax daar op het programma, zaterdagavond neemt de Tilburgse ploeg het daar in de competitie op tegen Feyenoord. Zit er een stunt in voor de ploeg van Adrie Koster? Volg het LIVE.

Tussenstand Feyenoord - Willem II: 2-3

Orkan Kökcü laat zich in de beginfase zien. Met een balletje achter het standbeen brengt hij Steven Berghuis in schotpositie, niet veel later is hij zelf gevaarlijk met een schot van afstand. De grootste kans van de eerste tien minuten is echter voor Willem II, uit het niets staat Alex Isak vrij voor Kenneth Vermeer. De Feyenoord-goalie blijft rustig en keert de inzet van de Zweedse spits.

Na een kwartier spelen is er een enorme kans voor Robin van Persie. Na een goede lange bal van Sam Larsson neemt de Feyenoord-aanvoerder de bal vanuit de lucht meteen op zijn schoen, Willem II-goalie Timon Wellenreuther ziet de bal tot zijn opluchting over het doel gaan.

Na iets meer dan twintig minuten spelen ziet Wellenreuther weer een bal over zich heen gaan, maar dit keer vliegt die niet over het doel. Steven Berghuis is na een snelle counter het eindstation van een Feyenoord-aanval, met een schitterend stiftje zet hij de thuisploeg op 1-0.

Lang staat de 1-0 niet op het scorebord. Nog voor het half uur verstreken is staat het 1-1. Willem II, dat ook voor de 1-0 al een paar keer dreigend was, komt vanuit een hoekschop op gelijke hoogte. Freek Heerkens krijgt de bal voor zijn voeten, twijfelt niet en scoort.

In het slot van de eerste helft komen er nog de nodige kansen voor Feyenoord, dat probeert voor rust nog op voorsprong te komen. Maar fraaie pogingen van Robin van Persie, Sam Larsson en Eric Botteghin leveren geen goal op.

Doelpunten

Middenvelder Renato Tapia kreeg het niet voor elkaar een basisplaats af te dwingen bij Feyenoord, die club stalde hem afgelopen winter op huurbasis bij Willem II. De middenvelder speelt, zoals eigenlijk iedere week, een belangrijke rol bij Willem II. Kort na rust is hij dicht bij de tweede Tilburgse treffer, zijn schot gaat via een tegenstander maar net naast.

De middenvelder ziet na tien minuten spelen in de tweede helft voormalig ploeggenoot Botteghin scoren. De verdediger kopt de bal vanuit een corner strak binnen. Maar net als in de eerste helft staat de voorsprong van de Rotterdammers niet lang op het scorebord. Fernando Lewis haalt uit terwijl hij het strafschopgebied inloopt, met een diagonaal schot laat hij Kenneth Vermeer kansloos: 2-2.

Zo'n twintig minuten voor tijd is het weer raak, dit keer is het Isak die scoort. De spits maakt zijn vijfde van het seizoen en het is er eentje om terug te kijken. Door de treffer komt Willem II op een 2-3 voorsprong.

Bezoek aan De Kuip

Als stadionspeaker Peter Houtman de tegenstander van de avond aankondigt klinkt er meteen gejuich in het volle uitvak. "Ik kan er niet omheen, het is bekerfinalist Willem II." De Tilburgse club wordt in Rotterdam gesteund door de trouwe supporters die de club dit seizoen overal volgen.

Met de steun van de fans hoopt Willem II te stunten tegen Feyenoord, de huidige nummer drie van de eredivisie. Alleen Fortuna Sittard was dit seizoen in de competitie te winnen van Feyenoord in De Kuip. In eigen huis pakte Willem II eerder dit seizoen een puntje, het werd 1-1 in Tilburg.

Opstelling

In Rotterdam heeft Koster geen wijzigingen in zijn 'VIP-voorhoede' aangebracht. Marios Vrousai, Alex Isak en Vangelis Pavlidis staan aan de aftrap. In de verdediging en op het middenveld zijn wel veranderingen, de van een schorsing terugkerende Freek Heerkens dwingt Damil Dankerlui naar de bank. Vurnon Anita heeft een basisplaats omdat Pol Llonch ontbreekt door een blessure.