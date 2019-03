Willem II stunt in De Kuip, Tilburgse club pakt volle buit tegen Feyenoord

Stadionspeaker Peter Houtman kondigde Willem II aan als 'de bekerfinalist', dat werd met veel gejuich ontvangen door de supporters in het uitvak. De trouwe fans konden tijdens de wedstrijd nog drie keer juichen voor een doelpunt en na het laatste fluitsignaal voor de winst van hun ploeg, want in Rotterdam werd Feyenoord met 2-3 verslagen.

Twee keer kwam Willem II op achterstand in De Kuip, twee keer kwam het snel weer op gelijke hoogte. In de eerste helft was het Steven Berghuis die de thuisploeg op 1-0 wist te zetten, met een fraaie boogbal liet hij Willem II-goalie Timon Wellenreuther kansloos. Vijf minuten later stond het echter al 1-1. Vanuit een hoekschop kwam de bal voor de voeten van verdediger Freek Heerkens. Hij twijfelde niet en schoot de 1-1 tegen de touwen.





Beide ploegen kregen vervolgens mogelijkheden op meer, waarbij Feyenoord in het slot van de eerste helft het meest aandrong. Gescoord werd er echter niet meer in de tweede helft. Kort na rust kopte Eric Botteghin Feyenoord op 2-1, maar Willem II stond weer maar vijf minuten op achterstand. Verdediger Fernando Lewis zorgde met een diagonaal schot voor de 2-2.

Winst

Zo'n twintig minuten voor tijd kwam Willem II voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong. Alex Isak toonde zijn klasse met een schitterende treffer. De Zweedse spits bracht de Tilburgse club met zijn vijfde doelpunt van het seizoen op een 2-3 voorsprong. Het bleek later de winnende treffer, waardoor Willem II met drie punten van het veld stapte.



Kort voor tijd leek Feyenoord op gelijke hoogte te komen, Nicolai Jörgensen kopte de 3-3 binnen. Maar op advies van de VAR ging arbiter Pol van Boekel naar de zijlijn om de beelden te bekijken. Op basis van die beelden besloot hij het doelpunt af te keuren, vanwege een overtreding van de Deense spits. Het bleef bij 2-3 en daardoor stapte Willem II met drie punten van het veld.