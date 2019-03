Gewapende overval op Jack's Casino in Oss

De dader is er met een onbekend geldbedrag vandoor gegaan (Foto: Charles Mallo/SQ Vision Mediaprodukties)

Op Jack's Casino aan de Burgwal in Oss heeft zaterdagavond een gewapende overval plaatsgevonden. Een man met een bivakmuts bedreigde het personeel met een vuurwapen.

De dader is er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie is nog op zoek naar de dader. Het zou gaan om een getinte man met dreadlocks in een donkerblauwe lange jas met capuchon.