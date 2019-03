Gianluca Nijholt zit er doorheen na nieuwe deceptie NAC: 'De slechtste wedstrijd van het seizoen'

NAC verloor zelf met 0-4 in eigen huis van FC Utrecht en concurrent De Graafschap won verrassend op bezoek bij SC Heerenveen (0-3). Daarmee is de achterstand van NAC opgelopen naar acht punten op plek zeventien en zestien en lijkt degradatie dichterbij dan ooit. “Je kunt er wel omheen draaien”, reageert Nijholt op de vraag of het na vanavond afgelopen is. “Maar je weet wat er is gebeurd vanavond. Zo lang er nog wedstrijden zijn kunnen we punten halen, maar als je het mij vraagt…”

Bekijk hieronder het interview met Gianluca Nijholt en lees verder.

Daarmee oogde Nijholt niet heel strijdbaar meer, maar keek de middenvelder juist eerlijk naar de feiten. Het publiek zag dat ook en trakteerde NAC meermaals op fluitconcerten en leusen als ‘schaam je kapot’. “We snappen dat ze teleurgesteld zijn”, zegt Nijholt daarover. “Dat is meer dan logisch. We balen ook van onszelf, maar we moeten maar proberen positief te kijken naar het feit dat er nog punten te behalen zijn.”

Tekst gaat door onder de tweet.

Kwaliteit

“Als ik supporter was, zou ik hetzelfde doen”, zegt rechtsback Pele van Anholt. “Ik begrijp de emoties van de supporters. We krijgen gewoon te makkelijk goals tegen en we komen te moeilijk tot scoren.” De rechtsback liet blijken dat die handicap toch echt een gebrek aan kwaliteit is bij de Bredase hekkensluiter. “Als je op basis daarvan wedstrijden gaat verliezen is dat misschien wel zo, ja.”

Nijholt is niet van plan om zich nu maar bij de situatie neer te leggen. “Daar schiet je ook niks mee op. Maar dit doet echt pijn. Hier zijn we doodziek van.” Ook Van Anholt kon maar moeilijk onder woorden brengen hoe zijn gevoel was na deze nieuwe deceptie. “Moedeloos. Voor de rest wil ik wel meer dingen zeggen, maar het is beter als ik dat niet doe.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

Trainer Mitchell van der Gaag sprak vooral qua spel van de slechtste wedstrijd van het seizoen. "Daar ben ik verantwoordelijk voor", stelde de trainer duidelijk. Maar de trainer van NAC trekt (nog) niet zijn conclusies na een nieuwe domper. "Na de wedstrijd is de emotie hoog, dus daar moet je van wegblijven. Het kost al meer moeite dan normaal om de emotie naast me neer te leggen. Maar nu praat ik nog niet over dit soort dingen."