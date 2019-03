16 graden komende week, maar deze zondag 'krijgen we van alles wat'

Deze zondag is het weer volgens Jordi Bloem van Weer.nl 'gevarieerd'. "We krijgen van alles wat." Rond negen uur zondagochtend trokken er al enkele buien van west naar oost. "Maar daarachter zitten ook opklaringen."

De wind waait wat minder hard in vergelijking met dan de afgelopen dagen. "Alleen tijdens een bui af en toe vrij krachtig. Maar met de paraplu eropuit gaan, kan best."

'Voorlopig de laatste buien'

Zondagavond wordt het droog en vrij helder. De wind neemt dan nog wat verder af en het kan behoorlijk afkoelen. "De temperatuur daalt tot twee of vier graden. In de loop van de nacht en maandagochtend kan er vervolgens toch weer een enkele bui vallen, maar dat zijn voorlopig de laatste", belooft Bloem.

"Maandagmiddag trekken die buien naar het oosten weg. In het westen van Brabant is het dan behoorlijk zonnig. De temperatuur loopt op tot tien graden, bij een matige wind uit het westen."

Aangenaam lenteweer

Maandagnacht is het helder en kan het twee graden vriezen, maar daarna volgt aangenaam lenteweer. Dinsdag blijft het droog, maar zijn er wel wolkenvelden. "De temperatuur gaat naar elf of twaalf graden en omdat er weinig wind is, voelt het zachter aan."

Maar qua zonneschijn lijkt het een beetje tegen te vallen. "Ook later in de week, ondanks de hoge luchtdruk. Er is veel bewolking. Af en toe breekt de zon wel door, maar wolkenvelden overheersen. Desondanks gaan de temperaturen 's middags oplopen." Woensdag kan het veertien, plaatselijk vijftien graden worden en vanaf donderdag misschien nog een wat hogere maximumtemperatuur. Zo'n zestien graden. Als de zon dan af en toe doorbreekt, is het heel aangenaam."