Hardleerse scooterrijder stapelt fout op fout, ook na waarschuwing politie

Surveillerende agenten spraken de dronken man rond halftwee aan toen ze zagen dat hij op zijn scooter wilde wegrijden.

Betrapt

Ze wezen hem erop dat dit gevaarlijk is en adviseerden hem op een andere manier naar huis te gaan. De man stapte vervolgens achterop de fiets bij vrienden en reed zo weg. Maar korte tijd later werd de man toch weer betrapt op zijn scooter.

Een motorrijder ging daarop achter hem aan. Na een korte achtervolging verloor de scooterrijder de macht over het stuur en viel hij.

Officier van justitie

Na onderzoek bleek de man vijf keer meer alcohol te hebben gedronken dan is toegestaan. Daarop moest hij zijn rijbewijs inleveren en kreeg hij een proces-verbaal. Daarna werd hij vrijgelaten. Maar de man stapte daarna gewoon weer op zijn scooter en hij reed weg.

Een motorrijder van de politie kon de man in de buurt stoppen en nam hem weer mee naar het politiebureau. Omdat hij nog altijd onder invloed van alcohol was, kreeg hij daar een nieuwe bekeuring. En omdat hij de laatste keer reed terwijl hij geen rijbewijs op zak had, kreeg hij daar nog een extra proces-verbaal voor. "De officier van justitie gaat nu beslissen hoe hij deze hardleerse scooterrijder gaat aanpakken.", laat een politiewoordvoerder weten.