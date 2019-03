PSV'er Denzel Dumfries in duel met Patrick Joosten. (foto: VI Images)

PSV speelt zondagmiddag tegen VVV in Venlo. Hieronder houden we je op de hoogte.

TUSSENSTAND VVV-VENLO - PSV 0-0

PSV begon enthousiast aan het duel in Noord-Limburg. De Eindhovenaren kwamen er in de beginfase een paar keer gevaarlijk door. Via Mlapa kreeg ook de thuisploeg een aardige kans, doelman Jeroen Zoet redde prima.