[LIVE] PSV nog altijd op 0-0 in Venlo

PSV speelt zondagmiddag tegen VVV in Venlo. Hieronder houden we je op de hoogte.

TUSSENSTAND VVV-VENLO - PSV 0-0

PSV begon enthousiast aan het duel in Noord-Limburg. De Eindhovenaren kwamen er in de beginfase een paar keer gevaarlijk door. Via Mlapa kreeg ook de thuisploeg een aardige kans, doelman Jeroen Zoet redde prima. Angelino had de bezoekers in het eerste half uur op voorsprong kunnen zetten, maar vond Lars Unnerstall op zijn weg.

De Duitser, eigendom van PSV maar verhuurd aan VVV, was even later sta-in-de-weg voor Steven Bergwijn. Zoet redde voor rust nog een keer fraai. Het was aan de goalies te danken dat het halverwege nog doelpuntloos was.