PSV kruipt door oog van de naald in Venlo, Hirving Lozano goud waard

PSV is zondagmiddag ontsnapt aan duur puntenverlies in Venlo. Hirving Lozano maakte vlak voor tijd de winnende treffer tegen VVV. Door deze overwinning blijft PSV in ieder geval koploper tot de ontmoeting met Ajax op 31 maart in Amsterdam. Komend weekend wordt niet gespeeld omdat het Nederlands Elftal speelt.

PSV begon enthousiast aan het duel in Noord-Limburg. De Eindhovenaren kwamen er in de beginfase een paar keer gevaarlijk door. Via Mlapa kreeg ook de thuisploeg een aardige kans, doelman Jeroen Zoet redde prima. Angelino had de bezoekers in het eerste half uur op voorsprong kunnen zetten, maar vond Lars Unnerstall op zijn weg.

De Duitser, eigendom van PSV maar verhuurd aan VVV, was even later sta-in-de-weg voor Steven Bergwijn. Zoet redde voor rust nog een keer fraai. Het was aan de goalies te danken dat het halverwege nog doelpuntloos was.

Dumfries als reddende engel

Na de pauze ging het moeizamer bij de Eindhovenaren. Grote kansen bleven uit en de 0-0 stand dus lang op het scorebord. Vijf minuten voor tijd maakte Hirving Lozano toch de openingstreffer. De Mexicaan haalde uit en liet Unnerstall kansloos. De gelijkmaker had even daarna moeten vallen, maar Denzel Dumfries was de reddende engel op de doellijn.

Bekijk hieronder de opstelling van PSV tegen VVV. Opvallend was de basisplaats van Sadilek en het feit dat Hendrix op de bank plaats moest nemen.