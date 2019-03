In de herhaling: grote carnavalsoptocht in Someren-Eind

''We zien dat veel regionale topwagens na het carnavalsseizoen nog deelnemen aan een of meerdere optochten in België. Wij bieden de groepen graag de ruimte om de prachtwagens nog één keer in eigen regio te tonen'', vertelt Peter van de Voort, één van de initiatiefnemers van Karvanstal, aan de lokale omroep SIRIS.

Financiële steun

Het evenement heeft niet alleen het doel om de wagenbouwers een extra podium te bieden. De organisatoren willen ook het bouwen van carnavalswagens stimuleren. ''Het is ook bedoeld om groepen financieel te steunen. Ze ontvangen een startbedrag en eventueel prijzengeld, dat de groepen kunnen gebruiken voor de bouw van de wagen voor het nieuwe seizoen.''