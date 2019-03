Taurossen vallen wandelaars aan in Uden

Twee wandelaars zijn zaterdag gewond geraakt door een aanval van twee taurossen in het natuurgebied de Maashorst bij Uden. Een van hen brak onder andere haar enkel. Beide slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld.

Ecoloog Leo Linnartz van ARK Natuurontwikkeling vertelde zondag dat de runderen vermoedelijk geïrriteerd zijn geraakt door een hond van een andere bezoeker van het natuurgebied. De kudde taurossen was bovendien extra waakzaam vanwege de geboorte van een jong kalf, afgelopen week. ''De wandelaars zijn daar het slachtoffer van geworden. Hen valt niks te verwijten.''



'Erg geschrokken'

ARK Natuurontwikkeling is ingeschakeld om van de Maashorst een wildernisgebied te maken. De organisatie is erg geschrokken van de agressie van de taurossen. De zes volwassen runderen en het kalf zijn daarom zondag gevangen en uit het gebied gehaald.

Ze komen ook niet meer terug, aldus Linnartz. ''We proberen het zo veilig mogelijk te houden en willen geen enkel risico lopen.''