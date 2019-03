Zo zien Frans Bauer en Johan Vlemmix eruit na make-over in videoclip van rapper Donnie

Liefhebbers van Nederlandse hiphop hebben hem misschien al gezien: de hilarische clip van rapper Donnie waarin bekende Nederlanders een make-over kregen en er precies zo uitzien als hem. De clip is inmiddels trending op YouTube. Meer dan 300.000 mensen zagen in twee dagen tijd al hoe Frans Bauer, Art Rooijakkers en Johan Vlemmix eruitzien met een lange pruik op en gouden kettingen om.

Het is misschien niet de beste look voor Frans Bauer, maar grappig is het wel. Voor het nummer Barry Hayze kreeg ook hij de typische Donnie-look. De zanger lijkt het zelf in ieder geval hartstikke leuk te vinden.

Het nummer Barry Hayze gaat over het roken van wiet, het dragen van goud en het hebben van veel geld. Naast bovenstaande bekende Brabo’s hebben de makers ook Wilfred Genee, Tim Hofman en Peter Pannekoek zo gek gekregen om het nummer te ‘rappen’. De clip bekijk je hieronder:



Ook Johan Vlemmix is enthousiast over zijn deelname aan de videoclip. “Zo gaaf de nieuwe clip van Donnie”, schrijft hij op Instagram.