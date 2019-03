Groep jongeren veroorzaakt overlast in Tilburg

Vijf jongeren veroorzaakten zondag overlast in de binnenstad van Tilburg. Een beveiligingsmedewerker betrapte hen bij het station toen ze zonder te betalen met de trein wilden meereizen. Toen de jongeren daarna het centrum inliepen, werden ze via camerabeelden gevolgd.

Op de beelden was te zien dat de jongeren daar willekeurige mensen lastigvielen en dat ze een vrouw op een vervelende manier volgden.

Asiel

Daarop besloten agenten de jongeren aan te spreken op de Heuvel. "Drie van de vijf konden zich niet legitimeren", laat een politiewoordvoerder weten. Daarop werden ze aangehouden en vastgezet in een cellencomplex. Een van de arrestanten bleek nog gezocht te worden. Hij heeft nog 28 dagen cel tegoed. De andere twee arrestanten bleken asielzoekers te zijn die zich nog nergens in Europa hadden gemeld voor asiel. "Zij zijn overgebracht naar Ter Apel om een asielprocedure in gang te zetten."