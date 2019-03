Pas op! Meer dan 100 onverzekerde taxi's in Brabant: hoe voorkom je problemen?

In Nederland moeten taxichauffeurs, net als alle andere weggebruikers, hun auto of busje verplicht verzekeren. Feit is dat de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA), die de schade vergoedt die je bij een ander veroorzaakt, voor hen een stuk duurder is.

Taxichauffeurs kunnen ook slechts bij een handjevol verzekeraars terecht. Sommige taxichauffeurs sluiten daarom maar helemaal geen verzekering af. Ze nemen daarmee een risico, want op het rondrijden met een onverzekerd voertuig staan hoge boetes.

Probleem bij een ongeluk

In Nederland rijden volgens de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW) bijna 35.000 taxi's rond. Daarvan toeren er 3870 door Brabant, waarvan 118 onverzekerd. Bij een ongeval, waarbij de onverzekerde taxichauffeur schuld heeft, begint de ellende voor een passagier. Zeker als er sprake is van letsel.

"Dan heb je een probleem", zegt letseladvocaat Ruud Voorvaart uit Breda. "Want dan kun je niets claimen en moet je in beginsel de taxichauffeur aansprakelijk stellen. De kans dat hij betaalt, is niet groot want een schadevergoeding kan behoorlijk oplopen. Zelfs tot tienduizenden euro's. Zo'n bedrag zal een taxichauffeur niet zomaar op zijn spaarrekening hebben staan. Of hij moet toevallig de Lotto hebben gewonnen."

Van een kale kip kan je niet plukken

"Als mensen honderdduizend euro moeten betalen, kun je op je kop gaan staan als ze het niet hebben", vervolgt Voorvaart. "Dan komt er gewoon niks. Misschien moet die dan 50 euro per maand aflossen, dat gebeurt dan meestal in dat soort gevallen. Maar dat is het dan."

Oplossing

Om te voorkomen dat je in een onverzekerde taxi stapt, kun je natuurlijk aan de chauffeur vragen of hij of zij een WA-verzekering heeft. Dat kan een ongemakkelijk gesprek zijn en je moet maar afwachten of de waarheid wordt verteld. Makkelijker is om het ter plaatste te checken via de deze link van het RWD, of maak gebruik van hun app. Ook de app Qenteken is een voorbeeld waarbij je kentekens kan natrekken op aanwezigheid van een WA-verzekering.

Bekijk de video om te zien hoe je jezelf kunt beschermen tegen onverzekerde taxi-ritjes en lees verder.

Vangnet

Als je bij een ongeluk niets kunt claimen bij de taxichauffeur is er, naast alle andere ellende, gelukkig nog wel een financieel vangnet. "Dan kun je een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Als inderdaad vast komt staan dat de schuld bij de taxichauffeur ligt, helpen ze je zeker", zo zegt advocaat Ruud Voorvaart. De uitkering kan dan wel minder hoog zijn.

Advocaat Ruud Voorvaart legt de consequenties uit van niet verzekerde taxi's.