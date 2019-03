Kindcentrum in Drunen ontruimd na brand in naastgelegen school

Kindcentrum Wereldwijs aan de Beukstraat in Drunen is maandagochtend rond halftien ontruimd vanwege een brand. Alle kinderen waren al uit het kindcentrum toen de brandweer arriveerde. Het kindcentrum bestaat uit een kinderdagverblijf, een peuteropvang, een buitenschoolse opvang, een voorschoolse opvang en een vakantieopvang.

"De brand is in de naastgelegen school ontstaan, waarschijnlijk bij de toiletten", vertelt een woordvoerster van Mikz Kinderopvang in Waalwijk, waar Wereldwijs onder valt. "De branddeuren hebben goed hun werk gedaan, maar de rookontwikkeling was dusdanig dat de kinderen echt wel weg moesten."

Gymzaal

Toen de brandweer arriveerde, waren alle kinderen al uit het kindcentrum. Zij werden opgevangen in de naastgelegen gymzaal en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. "Maar zij hebben geen klachten. De ouders zijn gebriefd of ze hun kind willen ophalen." Anders worden ze opgevangen bij een andere locatie van Mikz Kinderopvang.

Ook de leerlingen van de basisschool - die in hetzelfde gebouw is gevestigd - zijn in overleg met de ouders de rest van de dag naar huis gestuurd. Leerlingen die niet naar huis konden, worden opgevangen bij andere locaties van de overkoepelende scholenstichting Scala.

Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Er is niemand gewond geraakt. Het vuur was snel geblust.