Na mooie start is moeizame relatie Willem II en Donis Avdijaj nu voorbij

Donis Avdijaj is niet langer meer Willem II’er. De Duitse aanvaller en Willem II hebben in overleg besloten zijn contract te ontbinden. Daarmee komt er een einde aan een kortstondig verblijf van Avdijaj in Tilburg, waar hij vooral in zijn beginmaanden veel indruk maakte.

Avdijaj speelde zijn laatste wedstrijd midden december voor Willem II in eigen huis tegen ADO Den Haag. Dat dit de laatste wedstrijd van Avidjaj zou zijn voor de Tilburgers, had niemand verwacht. Kort daarna ging het mis voor de Kosovaar, die in totaal achttien duels speelde voor Willem II.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Schorsing

Voor het duel met FC Emmen werd Avdijaj samen met drie medespelers disciplinair geschorst door trainer Adrie Koster. Zij hadden zich volgens de club niet professioneel gedragen richting de wedstrijd. Daarmee was achteraf gezien de eerste barst in het huwelijk tussen Willem II en de aanvaller.

Na die schorsing in Emmen was het tijd voor de winterstop en daarna zou het gewoon de bedoeling zijn dat Avdijaj, net als Timon Wellenreuther, Thomas Meissner en Attaykan Akaynak, zich weer bij de selectie zou voegen. Volgens Willem II was Avdijaj tijdens het trainingskamp niet fit en werd hij ook niet fit naarmate de winterstop vorderde. Daarom kwam de aanvaller geen minuut meer in actie voor de huidige nummer negende van de eredivisie. Een nieuwe barst.

“Bij Willem II wisten ze dat een speler met enig bravoure binnen haalde", zegt clubwatcher Fabian Eijkhout. "Overal waar Avdijaj heeft gespeeld, heeft hij wel problemen gehad. Was het niet bij de club zelf, dan was het wel met de arbitrage. Maar men zag ook dat het gewoon een heel goede voetballer was, maar mentaal zit het niet helemaal goed. Het is niet dat het contract wordt ontbonden omdat Avdijaj maar niet fit wil worden. Er moet meer gebeurd zijn in de afgelopen maanden."

Tekst gaat verder onder de tweet.

De aanvaller begon nog voortvarend in Tilburg. In zijn eerste acht duels was Avdijaj goed voor vier treffers, waaronder een prachtige tegen aartsrivaal NAC. “Mede door zijn 100% inzet, hield het publiek echt van hem in die beginperiode", zegt Eijkhout. "Hij voetbalde goed en scoorde op belangrijke momenten. Maar op dit moment wordt hij niet gemist doordat er een heel goed aanvallend trio staat. Wat dat betreft zal Avdijaj niet gemist worden.”

Bekijk hieronder de goal van Avdijaj tegen NAC na 6.00 min.