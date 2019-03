Tientallen leerlingen met gele hesjes en vuilniszakken de straat op voor landelijke opruimactie

Gewapend met hesjes en vuilniszakken gaan leerlingen in heel Nederland deze week de straat op. De grote schoonmaakactie komt vooraf aan de Landelijke Opschoondag op zaterdag. Bij basisschool Bernadette in Veghel werd de landelijke actieweek voor het opruimen van zwerfafval maandag afgetrapt. "Ik ben echt heel enthousiast."

"Ik vind het heel erg leuk. Want het is wel heel bijzonder wat onze school doet", zegt Meike Vissers. Zij is een van de leerlingen van basisschool Bernadette in Veghel die maandag de straten afspeurde op zoek naar zwerfafval.

Samen met tientallen anderen leerlingen ging ze aan de slag om de buurt schoon te maken. "Ik vind het heel goed dat we dit doen", vertelt Ivan Bogdanovic, een andere leerling van de Veghelse school. "We doen dit voor de volgende generatie. Dat zij niet alles hoeven op te ruimen."

'Niet normaal'

De landelijke schoonmaakweek is een initiatief van Stichting NederlandSchoon. "Wat er zo belangrijk aan deze week is, is dat we laten zien dat het niet normaal is", legt directrice Helene van Zutphen uit.

"We kunnen het natuurlijk allemaal op gaan ruimen, maar de bedoeling is dat je het niet op de grond gooit. Als je nu al die kinderen hier in de buurt het op ziet ruimen, dan zorg je er gewoon voor dat het netjes blijft."

Net als hondenpoep

De 'schoonmaakstichting' wil vooral bewustwording creëren, zodat het in de toekomst voor iedereen de normaalste zaak wordt om rotzooi op te ruimen. "Bij hondenpoep pak je een zakje en dat willen we bij zwerfafval ook", vertelt Van Zutphen.

"We willen dat het de sociale norm wordt dat je je zwerfafval mee naar huis neemt of in de prullenbak gooit. Het is eigenlijk heel simpel." Aankomende zaterdag staat de Landelijke Opschoondag gepland, waarbij in meerdere steden wordt opgeruimd.