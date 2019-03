De jarige Bijenkorf Eindhoven voelt voor medewerkster Yvonne 'als een warm bad’

Yvonne is van kinds af aan bekend met het warenhuis in Eindhoven. Op zesjarige leeftijd verhuisde ze met het gezin vanuit Den Haag naar Eindhoven omdat haar vader voor de Bijenkorf ging werken. “Ik liep er vaak met hem rond. Als kind kende ik iedere medewerker van de winkel.”

Zaterdaghulp

Toen Yvonne vijftien jaar was, ging ze zelf aan de slag in het warenhuis als zaterdaghulp. “Ik werkte in de personeelskamer.” Twee jaar later ging ze op de winkelvloer werken en na al die jaren heeft ze ongeveer alle afdelingen gezien van het warenhuis. “Ik heb bij de cosmetica gestaan, heb damesschoenen verkocht en stond bij de lederwaren. Het enige wat ik niet heb gedaan is de mannenmode en de verkoop van boeken.” Yvonne is nog het enige familielid dat werkt voor de Bijenkorf. “Behalve mijn vader, werkten ook mijn broers er op zaterdag, maar dat bleef voor hen een bijbaantje.”

Avondstudie

Op haar dertigste wilde Yvonne zich verder ontwikkelen en ging ze naar de avondschool. “Ik ging management studeren en werd hoofdverkoopster."

"Het gebouw is zo mooi

Als je aan Yvonne vraagt wat ze zo mooi vindt aan de Bijenkorf is ze duidelijk: “Het gebouw is zo mooi. Het valt echt op. Net als de spullen die we verkopen. Die zijn ook heel mooi en we zijn heel goed in onze service.”

Achter de schermen

Nu loopt Yvonne niet meer zo vaak in de winkel rond maar is ze vooral achter de schermen actief. “Ik ben de rechterhand van de manager en ik zorg voor de indeling en opmaak van de afdeling. Van acht uur tot tien uur in de ochtend zijn wij in de winkel om dingen aan te passen. Daarna ben ik meer achter de schermen bezig.”



Yvonne is 15 september 2019 veertig jaar werkzaam voor het warenhuis: "Ik hoop er tot mijn pensioen rond te lopen."