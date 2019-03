Schietpartij Utrecht gesprek van de dag bij moskee in Breda: 'Mensen zijn bang en geschrokken'

De moskee in Oosterhout is gesloten.

Bij de moskee in Breda heeft iedereen het over de aanslag

Twee moskeeën in Brabant zijn tot nader order gesloten. Het gaat om Moskee Arrahma in Den Bosch en Moskee Almohsinin in Oosterhout. De besturen hebben dit na overleg met de politie besloten. De moskee in Breda is wel open, daar is het incident in Utrecht het gesprek van de dag.

Maandagmorgen werd door een Turkse man geschoten in een tram in Utrecht. Hierbij kwamen drie mensen om het leven en raakten vijf anderen gewond. Direct na het bloedige incident werden onder meer in Brabant veiligheidsmaatregelen genomen.

Overleg moskeeën en politie

Moskeeën in Brabant en Zeeland zijn door de politie gevraagd om uit voorzorg dicht te gaan, zo meldde Abdelhamid Taheri, bestuursvoorzitter van een moskee in Den Haag. Moslims zouden bang zijn voor vergelding. De politie Zeeland-West-Brabant ontkent dat het verzoek tot sluiting is gedaan. Een woordvoerder in Oost-Brabant wil er niet op ingaan.

Feit is dat er overleg is geweest, want zowel in Den Bosch als in Oosterhout werd tot tijdelijke sluiting overgegaan na overleg met de politie. Het Arrahma-bestuur sluit de aankondiging af met 'Moge Allah ons allen beschermen tegen het kwade'. "Uit veiligheidsoverwegingen zijn we genoodzaakt om de moskee tijdelijk te sluiten tot nader inzien", staat op een briefje dat in Oosterhout op het hek bij de moskee is geplakt.



Een woordvoerder van de moskee in Oosterhout zegt dat hij geschrokken is en dat het besluit is genomen ondanks een goede beveiliging met camera's. "Veiligheid staat voorop", aldus de zegsman. Ongeveer dertig moskeebezoekers zijn naar huis gestuurd. Zij hadden er begrip voor.

Moskeegangers Breda geschrokken

De moskee in Breda is wel open, vertelt een zegsman van de Samenwerkende Moskeebesturen Brabant en Zeeland. "De moskee in Oosterhout heeft gehoor gegeven aan een oproep van de gemeente. De gemeente Breda heeft dat advies niet gegeven. Die gemeente adviseerde alleen om contact te houden met de plaatselijke politie en de wijkagent."

Een woordvoerder van de Bredase burgemeester Depla bevestigt dat. "We volgen hiermee het landelijk protocol van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. De NCTV heeft geen advies gegeven de moskee te sluiten. Wel surveilleert de politie extra en gaat ze bijvoorbeeld bij de islamitische school en de moskee langs."

Abdel Hafid Bouchlaghmi is bestuurslid van de Arrahman-moskee in Breda. "Iedereen die hier vandaag komt, heeft het over de aanslag in Utrecht. Er zijn mensen bij die bang of geschrokken zijn. We luisteren naar de radio en kijken tv om het nieuws zo goed mogelijk te volgen."