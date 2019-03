Schattig! 'Dakloze' baby-eekhoorntjes in goede handen bij opvang in Zundert

Het natuurgeweld van de laatste weken in combinatie met menselijk toedoen zorgt ervoor dat het bij het vogelrevalidatiecentrum in Zundert nu al drukker aan het worden is. In de opvang verblijven momenteel onder meer zeven baby-eekhoorntjes die uit hun nest zijn gevallen.

De eerste vijf verblijven al even aan de Luitertweg en maken het goed, aldus Diwi Nieboer. “Maar gisteren kregen we nog een nest van vier eekhoorntjes binnen en daar hebben we er al twee van moeten laten inslapen.”

Een pas geboren eekhoorn is volgens Nieboer kaal en niet groter dan een kurk. Als die buiten het nest belanden, is er al snel geen redden meer aan. “Dat nest van maandag was uit een boom gesnoeid. Mensen zijn er in deze tijd van het jaar simpelweg niet op bedacht dat er al dieren geboren worden.”

Schattig

De eekhoorntjes die wel op tijd in Zundert worden ondergebracht, zijn er in uitstekende handen. “Je ziet dat ze dan snel groeien omdat ze bij ons natuurlijk voldoende te drinken krijgen. In totaal blijven ze tot ongeveer hun twaalfde week in de opvang. Gelukkig maar, want wij krijgen er de handen wel voor op elkaar. De eekhoorntjes zijn populair en vooral heel erg schattig.”