Inbrekers slaan toe bij parfumerie in Oss: 'Ze waren echt op zoek naar dure geurtjes'

De inbrekers sloegen een ruit in. (Foto: Instagram, #PolitieOss)

Duurdere luchtjes. Daar waren drie inbrekers maandagnacht op uit bij parfurmerie Douglas in het centrum van Oss. Dit vertelt een medewerker van de winkel dinsdagochtend. Op camerabeelden zijn volgens haar duidelijk drie inbrekers te zien. De politie hield snel na de melding van de inbraak twee verdachten aan.

De inbrekers sloegen rond kwart over drie maandagnacht toe in de winkel aan De Wal in Oss. Ze sloegen met een grote voorhamer een ruit in. Daarna gingen ze volgens de winkelmedewerker ‘echt op zoek naar bepaalde dure geurtjes’. Dat zie je volgens haar duidelijk op de beelden.

Toen agenten na de melding van de inbraak op weg waren naar De Wal in Oss, kwamen ze twee scooters tegen. De bijrijder op een van de scooters had een grote tas bij zich. De politie besloot daarom direct de achtervolging in te zetten.

Klommen over schuttingen

Bij de achtervolging, die uiteindelijk te voet eindigde in de wijk Ussen in Oss, werd ook een politiehelikopter ingezet.

Aan de Smaragd zagen agenten twee verdachten over schuttingen bij huizen klimmen. In een achtertuin werden de twee aangehouden. Het gaat om een 22-jarige man uit Den Bosch en een 24-jarige man uit Rosmalen. Eén van hen had de tas nog vast en daarin bleken inderdaad gestolen spullen van de parfumerie te zitten.

Winkel gewoon open

De medewerker van de winkel geeft aan dat de zaak dinsdagochtend gewoon open is. De schade kan ze lastig inschatten, maar de rotzooi die de inbrekers hebben veroorzaakt, is inmiddels weer opgeruimd. Ze geeft aan te hopen dat ook de derde inbreker snel wordt gepakt.

Het is volgens haar niet voor het eerst dat inbrekers het hebben gemunt op de winkel, maar de vorige keer was wel alweer langer geleden.