Agenten met getrokken wapens arresteren mannen na mogelijke schietpartij in Roosendaal

Agenten hebben maandagavond met getrokken pistolen twee mannen opgepakt in Roosendaal. Dat gebeurde nadat in de ochtend meerdere meldingen bij de politie binnen kwamen van schoten in de omgeving van de Philipslaan. ’s Avonds werd nog een derde verdachte aangehouden en een vuurwapen gevonden. Het gaat om een 23-jarige man en twee 20-jarigen.

De politie kreeg maandagochtend rond tien over elf meerdere meldingen dat er mogelijk was geschoten op de Philipslaan. In de omgeving van de Philipslaan spraken agenten met getuigen die de schoten hadden gehoord.

In de Marconistraat werd een auto aan de kant gezet. De inzittenden werden met een zogenoemde uitpraatprocedure uit de auto gehaald en gearresteerd. Bij zo'n procedure worden vuurwapengevaarlijke verdachten onder schot en gecontroleerd uit een voertuig gehaald.

Na verder onderzoek werd maandagavond een derde verdachte aangehouden. In een woning vond de politie ook een vuurwapen.

Tweede melding

Het drietal zit vast voor verhoor. De politie onderzoekt of er daadwerkelijk is geschoten in de omgeving van de Philipslaan en de eventuele betrokkenheid van de drie verdachten hierbij. Zondagavond kreeg de politie ook een melding van mogelijke schoten vanuit een auto in de Wethouder Lanenstraat. Of beide meldingen met elkaar verband houden wordt onderzocht.

