Provincie Noord-Brabant zet in op hogere opkomst bij verkiezingen: 'Stemmen, nondeju!'

Dus zegt acteur Frank Lammers dat je met jouw stem kan zorgen dat Brabant een nog mooiere provincie wordt en laat cabaretier Steven Brunswijk weten 'dat er verrekte veel te kiezen is' in Brabant. De tekst van Snollebollekes laat aan duidelijkheid helemáál niets te wensen over; "Stemmen, nondeju!"

Bregje Lankveld is namens de provincie Noord-Brabant projectleider van de komende verkiezingen. Al een jaar is zij bezig met de voorbereidingen en daar hoort ook bij om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk Brabanders ook naar de stembus gaan.

Opkomst-bevorderend

"Als provincie hebben we een opkomstbevorderende campagne gevoerd om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te lokken. Daarin laten we zien dat er een keuze te maken valt op verschillende soorten vraagstukken. We hebben daar ook een paar Bekende Brabanders voor ingezet en die helpen ons om mensen op te roepen om naar de stembus te gaan."

Stemwijzer

Behalve mensen inspireren om te gaan kiezen, hebben de provincies ook weer een stemwijzer ingezet. Op basis van diverse vragen en stellingen kan zo bekeken worden welke partij wat betreft het programma het dichtst bij staat.

"Van de stemwijzer wordt enorm veel gebruik gemaakt en naarmate de verkiezingen dichterbij komen merken we dat de aantallen daarvan nog enorm toenemen. Het is ook een prima middel als je het niet helemaal weet om op basis daarvan een keuze te kunnen maken en je eventueel verder te verdiepen."

55 Statenleden te kiezen

Zestien partijen doen er woensdag mee aan de verkiezingen in Brabant, waarbij 55 Statenleden gekozen worden. Nu zijn er nog elf partijen vertegenwoordigd in het Provinciehuis in Den Bosch. De meeste stembureau's zijn woensdag open van 7.30 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds.