Vrouw gaat onder invloed van GHB door het lint in Sint Willebrord

Politie en ambulancepersoneel hebben maandag de handen vol gehad aan een 30-jarige vrouw uit Breda. De vrouw was vermoedelijk zwaar onder invloed van GHB en sloeg, spuugde en trapte wild in het rond.

De bewoonster van een huis in Sint Willebrord vroeg de politie rond kwart over zes om hulp nadat een kennis van haar de woning niet wilde verlaten. De opgetrommelde agenten vonden de verdachte liggend in de achtertuin. De vrouw was duidelijk onder invloed van drugs en in haar handtas zaten meerdere flesjes met daarin vermoedelijk GHB.

Toen het ambulancepersoneel aankwam om de vrouw te helpen, sloeg ze door. Het medisch personeel werd uitgescholden en de vrouw begon wild om zich heen te slaan en schoppen. Ook probeerde ze een agent te bespugen.

Bewusteloos

De vrouw werd aangehouden en naar het cellencomplex in Breda gebracht. Daar raakte ze bewusteloos en moest er weer ambulancepersoneel aan te pas komen. De 30-jarige vrouw bleef agressief om zich heen slaan en moest met vereende krachten in de ambulance worden gestopt. Daarna is ze overgebracht naar het ziekenhuis.