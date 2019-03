Jan is een enorme Star Wars-fan en maakt zijn eigen lichtzwaarden: 'Geen goedkope hobby'

Hij is zwaar fan van Star Wars, een handige Harry en 'ook een beetje nerd'. Jan van Baal uit Tilburg begon daarom anderhalf jaar geleden met een bijzondere hobby: hij maakt zijn eigen lightsabers, de lichtzwaarden waarmee gevochten wordt in de Star Wars films.

Inmiddels heeft Jan er al een stuk of twintig gemaakt, maar makkelijk is het niet. Via internet bestelt hij allerlei onderdelen: "Er moet nog het een en ander gesoldeerd worden. Soms moet je veilen, boren, tappen, slijpen. Het is wel lastiger dan een bouwpakketje in elkaar zetten."

Het is geen goedkope hobby: "De exclusievere modellen kosten makkelijk boven de duizend euro en dan heb je eigenlijk nog maar een lege huls. Je moet het zelf nog helemaal in elkaar zetten en die onderdelen kosten ook weer geld. De binnenkant van de lightsaber is bijna net zo duur."

Officiële sport

Vorige maand werd vechten met lightsabers een officiële sport in Frankrijk. Als de sport naar Nederland komt is Jan zeker van de partij, maar er gaat niets boven het maken een lightsaber: "Elke keer als ik er weer een af heb, spring ik een gat in de lucht. Dan denk ik: goh, ik heb het toch weer voor elkaar gekregen."